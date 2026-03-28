Строительство детсада на 220 мест в Одинцовском округе завершат в 2027 году

«В Одинцовском округе, в пос. ВНИИСОК, продолжается строительство нового детского сада на 220 мест. На первом участке подрядчик приступил к возведению монолитных конструкций будущего детсада. Работы по демонтажу аварийного здания на месте застройки завершены. Открыть новый объект дошкольного образования планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый детский сад строится по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.
Как рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский, которого цитирует пресс-служба, на стройплощадке задействованы 35 рабочих и пять единиц техники.
«На первом участке ведется устройство стен первого этажа, на втором — устройство фундаментной плиты, на третьем — расчистка территории от строительного мусора после демонтажа здания аварийного детсада», — пояснил Туровский.
В ведомстве добавили, что в трехэтажном здании разместятся 10 групп для детей от 1,5 до семи лет. В каждой групповой предусмотрены спальня, буфет и игровая. В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории обустроят площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары. Площадки будут оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разного возраста.
Ранее «Известия» сообщали, что в Чехове завершается капитальный ремонт детского сада № 4, который был построен в 1964 году. В работах задействованы 14 человек. Дошкольное учреждение находится на ул. Ильича, площадь здания составляет 993,2 кв. м.