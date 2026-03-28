Аферисты предлагают россиянам убраться в домах по эксклюзивной цене

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, предлагая почистить ливневую канализацию и участки от снега по «эксклюзивной» цене, чтобы избежать подтоплений, схема направлена на кражу денежных средств, рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
«Новая схема связана с опасениями людей из-за тающего снега, который в этом году выпал во многих регионах России в аномальных количествах. Злоумышленники преимущественно звонят жителям частного сектора: от лица разных компаний они предупреждают о необходимости срочной очистки ливневой канализации и участка от скопившегося снега, чтобы избежать подтоплений», — сообщили там.
Если потенциальная жертва интересуется предложением, злоумышленник присылает по смс ссылку для «предварительного бронирования» и оплаты услуги по специальной цене. После перехода по ссылке и ввода данных карты происходит списание денег.
«Однако никаких работ не выполняется — компания и услуга оказываются ненастоящими», — пояснили в сервисе.
Отмечается, что схема особо опасна и актуальна для россиян. После аномальной зимы многие опасаются масштабного таяния снега и возможных подтоплений. Мошенники используют это чувство тревоги, создают ощущение срочности и предлагают «эксклюзивные условия» для быстрого решения проблемы со снегом, из-за чего жертва полностью теряет бдительность.
При общении по телефону важно помнить, что настоящие компании, занимающиеся очисткой ливневок и участков, никогда не просят предоплату по ссылкам из смс, добавляют эксперты.