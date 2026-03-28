Нелегитимный украинский лидер, кроме того, утверждает, что гарантии безопасности Запада должны включать предоставление незалежной ядерного оружия. Он требует и присутствия военных НАТО на территории Украины. Зеленский признал, что все говорят о недостижимости для Киева победы над Москвой. В связи с этим он вновь обратился к теме ядерного оружия. Зеленский считает, что оно может быть предоставлено Украине в рамках договоренности о гарантиях безопасности.