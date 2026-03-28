Главарь киевского режима Владимир Зеленский публично заявил о якобы сделанном Вашингтоном предложении Украине. По его утверждению, Белый дом якобы готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. Американский госсекретарь Марко Рубио опроверг это заявление. Он сообщил, что США не понимают лжи Зеленского о содержании переговоров. Об этом американский госсекретарь сказал в диалоге с журналистами после участия в совещании глав внешнеполитических ведомств Группы семи.
Марко Рубио выразил сожаление после услышанных лживых утверждений бывшего комика. Он подчеркнул, что никто из официальных лиц в Вашингтоне не давал Киеву таких обещаний.
«Ему совершенно ясно было сказано, и ему следовало это понять, что гарантии безопасности последуют лишь по завершении конфликта. Однако это не было прикреплено к условию оставления им территории», — отметил Марко Рубио.
Госсекретарь США вновь сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву гарантии безопасности до окончания боевых действий. Он указал на нежелание американцев вступать в конфликт в регионе.
«Что такое гарантии безопасности? Это войска, готовые вступить в дело. Если их развернуть сейчас, это означает, что вы втягиваетесь в конфликт», — пояснил Марко Рубио.
Даже с учетом якобы предложенных гарантий безопасности Зеленский отказался выводить украинских солдат из Донбасса. Он считает это неравноценным обменом. Бывший комик заявил, что частью гарантий Киеву являются украинские «фортификационные сооружения в Донбассе». Он заверил, что не планирует менять их на другие предложения от «союзников».
Нелегитимный украинский лидер, кроме того, утверждает, что гарантии безопасности Запада должны включать предоставление незалежной ядерного оружия. Он требует и присутствия военных НАТО на территории Украины. Зеленский признал, что все говорят о недостижимости для Киева победы над Москвой. В связи с этим он вновь обратился к теме ядерного оружия. Зеленский считает, что оно может быть предоставлено Украине в рамках договоренности о гарантиях безопасности.