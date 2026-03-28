Хабаровский аэропорт открывает весенне-летнюю навигацию полётов

Программы авиаперелетов из Хабаровска будут значительно расширены по популярным маршрутам в административные центры субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, количество рейсов во Владивосток возрастет до четырех в сутки, в Южно-Сахалинск — до шести рейсов в день, в Магадан — до двух рейсов в день, в Петропавловск-Камчатский — также до двух рейсов в день. В Благовещенск частота полетов увеличится до четырех рейсов в неделю. Эти маршруты будут обслуживаться авиакомпаниями «Аврора», «Россия» и «ИрАэро».