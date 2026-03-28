Хабаровский аэропорт открывает весенне-летнюю навигацию полётов

Хабаровский аэропорт с 29 марта переходит на весенне-летнее расписание полётов, которое будет действовать вплоть до 24 октября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сезонная навигация отметится расширением международной маршрутной сети и увеличением частоты рейсов по ряду внутренних направлений.
Расширится в летнем сезоне полётная программа в Китай. Так, впервые, два раза в неделю, будут выполняться рейсы в Шанхай — маршрут обслуживает авиакомпания «Аврора». Также увеличится частота вылетов в Харбин и Пекин — до четырёх раз в неделю по каждому направлению. Кроме того, сохранятся прямые рейсы «Аэрофлота» на курорт Санья (3 раза в неделю).
С июня начнётся регулярное авиасообщение с Далянем, которое не осуществлялось почти 15 лет. Два авиаперевозчика, «ИрАэро» и «Якутия», будут выполнять чартерные рейсы в этот китайский город. Кроме того, «Якутия» возобновит прямые рейсы из Хабаровска в популярные морские курорты Китая — Бэйдайхэ и Яньтай.
В ближайшее время в расписании авиаперелетов во Вьетнам появятся новые рейсы. 22 апреля из аэропорта Хабаровска впервые отправится самолет в популярный вьетнамский город Дананг, выполняемый авиакомпанией VietJet Air. Кроме того, перевозчик планирует организовать полеты в Нячанг, известный как пляжная столица Южно-Китайского моря. По этому же маршруту будет летать авиакомпания Nordwind.
В летний сезон сохранится насыщенная программа перелетов в Королевство Таиланд, включающая регулярные рейсы «Аэрофлота» в Бангкок и на Пхукет. Начало навигации ознаменуется чартерными рейсами на Пхукет и в Паттайю (Утапао).
Uzbekistan Airways планирует увеличить количество рейсов в Ташкент до двух в неделю и представит новую программу полетов. Группа компаний «Аэрофлот» расширит программу полетов в Москву, планируя выполнять до шести рейсов ежедневно. «Уральские авиалинии» будут осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург.
Ожидается значительное увеличение числа вылетов на рейсы, следующие в Сибирский федеральный округ. В Новосибирск можно будет совершать до трёх рейсов в день, в зависимости от дня недели. С началом нового сезона S7 Airlines вводит дополнительный утренний рейс к уже имеющемуся ежедневному. Также по этому маршруту будут продолжены вечерние рейсы, выполняемые «Авророй».
Пассажиров в Красноярск будут доставлять чаще. «Аэрофлот» добавит три рейса в неделю, «Россия» — четыре, а «Аврора» запланировала четыре рейса еженедельно. Ежедневно из аэропорта Хабаровска в Иркутск будет летать «Аврора». Кроме того, «ИрАэро» запланировала до трёх рейсов в неделю по этому маршруту.
Программы авиаперелетов из Хабаровска будут значительно расширены по популярным маршрутам в административные центры субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, количество рейсов во Владивосток возрастет до четырех в сутки, в Южно-Сахалинск — до шести рейсов в день, в Магадан — до двух рейсов в день, в Петропавловск-Камчатский — также до двух рейсов в день. В Благовещенск частота полетов увеличится до четырех рейсов в неделю. Эти маршруты будут обслуживаться авиакомпаниями «Аврора», «Россия» и «ИрАэро».
Летом авиакомпания «Якутия» будет выполнять рейсы в Хабаровск по направлениям в Якутск, Улан-Удэ, Анадырь, Мирный и Читу. Также продолжатся вертолетные перелеты «Тайги» в Амурзет, Еврейская автономная область.
Социально значимые перевозки внутри региона традиционно возьмут на себя «Хабаровские авиалинии» и «Аврора». Среди нововведений — увеличение количества рейсов в Николаевск-на-Амуре до пяти в день и в Советскую Гавань до пяти в неделю.