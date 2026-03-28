Юристы рассказали, почему можно взять имя Людовик-Солнце, а Король — нет

Эксперты отметили, что, в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», любой россиянин, достигший 14 лет, может сменить свою фамилию, имя или отчество. При этом выбранное имя не должно содержать в себе цифры, символы и знаки (кроме дефиса), бранные слова и указания на ранги, титулы и должности.