Юристы рассказали, почему можно взять имя Людовик-Солнце, а Король — нет

По закону у россиян есть право изменить свое имя на любое, которое не содержит цифры, бранные слова и указания на титулы, однако у органов ЗАГС есть право отказать в предоставлении услуги. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы.
Эксперты отметили, что, в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», любой россиянин, достигший 14 лет, может сменить свою фамилию, имя или отчество. При этом выбранное имя не должно содержать в себе цифры, символы и знаки (кроме дефиса), бранные слова и указания на ранги, титулы и должности.
В начале февраля Ново-Савиновский районный суд Казани удовлетворил иск прокурора и обязал местного жителя Исуса Петровича Христоса вернуть себе настоящее имя. Прокурор обратился в суд на основании заключения Минюста, согласно которому смена имени по религиозным причинам запрещена. По мнению ведомства, мужчина вводит в заблуждение граждан и оскорбляет чувства верующих.
Как пояснил РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Таймлекс» Артем Грицюк, органы ЗАГС имеют право отказать гражданину в смене имени, однако перечень оснований для отказа отсутствует и не определен законом. Изменение имени в судебном порядке чаще всего происходит в случае споров между родителями об именах и фамилиях детей.
«Необычных случаев крайне мало, но описываемый случай [Исуса Христоса] является тем самым примером. В данном случае ЗАГС имел право отказать в смене имени, но не стал этого делать. Ситуация очень спорная, есть законное право гражданина обладать любым именем по своему выбору — и тут же явный пример ограничения этого права», — отметил Грицюк.
По мнению юриста, ссылка на оскорбления чувств верующих несостоятельна. Он подчеркнул, что житель Казани может обратиться в Конституционный суд.
Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев уточнил, что для смены имени не требуются основания, а делать это можно неограниченное число раз. Он отметил, что чаще всего граждане меняют имя, так как хотят взять фамилию родственников или супругов.
По словам юриста, «отсев» неподходящих имен происходит на этапе подачи заявления в органы ЗАГС, которые не должны регистрировать имена, нарушающие требования законодательства. При этом правом исправить решение госорганов обладает только прокуратура.
Князев также добавил, что были случаи, когда гражданам отказали в регистрации имени «124 сч», где «сч» — аббревиатура от сын человеческий, а также не разрешили взять имя «бен Ладен», так как человек с такой фамилией (лидер террористической организации Аль-Каида Усама бен Ладен) находился в розыске.
О похожем случае также рассказал РБК кандидат юридических наук, доцент, практикующий юрист Булат Тугутов. Он отметил, что ситуация произошла более 20 лет назад на Украине. Тогда женщина захотела сменить имя на «Усама бен Ладен».
«ЗАГС ей отказал по мотиву того, что она намерена взять себе имя международного преступника, объявленного в международный розыск. Тоже странное было решение, пусть и в другом государстве. Насколько помню, оно было обжаловано в суде», — уточнил Тугутов.
По его мнению, решение суда в случае Исуса Христоса также может быть обжаловано и его «судьба» неоднозначна.
«Де-юре Исусу Петровичу ничто не мешает даже после добровольной или принудительной смены новых имени и фамилии на прежние вновь обратиться в ЗАГС для их новой смены хоть на Исуса Христа, хоть на Усаму бен Ладена, хоть на Людовика Короля-Солнце», — заключил юрист.
