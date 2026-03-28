В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную установку забора на даче

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Штраф до 5 тысяч рублей может грозить гражданам за установку забора за пределами своего участка, нарушителям также придется освободить незаконно занятую землю и демонтировать ограждение за свой счет, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Самая частая и дорогостоящая ошибка — установка забора на глаз. Если границы вашего участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или не уточнены, есть риск захватить чужую землю или землю общего пользования. Это квалифицируется как самозахват. Придется заплатить штраф — не менее 5000 рублей, освободить землю и демонтировать заборы за свой счет», — сказал Кошелев.
По его словам, чтобы ограждение не пришлось сносить по предписанию или через суд, нужно действовать по четкому алгоритму. При этом закон предъявляет разные требования к заборам между соседями (внутренним) и заборам со стороны улицы (внешним), также важно, где находится дача — в СНТ или на землях ИЖС, добавил он.
«Для СНТ и дачных товариществ сплошные, глухие заборы между участками запрещены. Они не пропускают свет и мешают соседям выращивать растения. Разрешены только прозрачные или решетчатые конструкции: сетка-рабица, штакетник с зазорами, кованные секции. Однако если сосед не против глухого забора, хоть он и запрещен, лучше зафиксировать это письменно. Расписка или соглашение защитит, если сосед продаст участок, а новый владелец подаст в суд за затемнение», — подчеркнул депутат.
Кошелев отметил, что для ИЖС и личных подсобных хозяйств сплошной забор ставить можно, но его высота не должна превышать местные нормы, обычно 2−2,2 метра.
«Даже если забор стоит строго по границе и имеет правильную конструкцию, он должен находиться на безопасном расстоянии от построек. Отсчет ведется от вашего забора до объектов на соседнем участке. До жилого дома соседа: не менее трех метров. До бани, гаража или сарая соседа: не менее одного метра», — уточнил он.
Парламентарий объяснил, что важно помнить о «красных линиях».
«Запрещено устанавливать заборы, ворота и калитки, которые выходят за границу, отделяющую ваш участок от территории общего пользования — дороги или проезда, если это мешает проходу/проезду или открывается наружу, создавая помехи. Калитка, расположенная ближе 1,5 метров к дороге, должна открываться внутрь участка», — заключил он.