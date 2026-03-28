В Госдуме рассказали о штрафах за неправильную установку забора на даче

«Для СНТ и дачных товариществ сплошные, глухие заборы между участками запрещены. Они не пропускают свет и мешают соседям выращивать растения. Разрешены только прозрачные или решетчатые конструкции: сетка-рабица, штакетник с зазорами, кованные секции. Однако если сосед не против глухого забора, хоть он и запрещен, лучше зафиксировать это письменно. Расписка или соглашение защитит, если сосед продаст участок, а новый владелец подаст в суд за затемнение», — подчеркнул депутат.