Эксперт объяснил, можно ли говорить «да» незнакомцам по телефону

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В сети часто пугают: скажешь незнакомцу по телефону «да» — спишут деньги через биометрию. Насколько это правда и чем на самом деле опасны разговоры с неизвестными номерами, агентству «Прайм» рассказал директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.
Само по себе слово «да» не дает мошенникам доступа к счету, объяснил эксперт. Биометрические системы требуют предварительной регистрации и оснащены алгоритмами антиспуфинга, которые отличают живого человека от записи. Однако реальная угроза — клонирование голоса с помощью нейросетей.
«Современные инструменты клонирования голоса способны построить точную цифровую копию вашей речи. Мошенники это знают и действуют методично: звонят под видом операторов, проводят “опросы”, разыгрывают разговоры — и все это время пишут ваш голос. Чем больше данных, тем точнее получится копия», — предупредил Аксянов.
Синтезированный голос используют, чтобы звонить родственникам или коллегам и выманивать деньги. Такие случаи уже зафиксированы: клонированные голоса применялись для оформления несанкционированных корпоративных финансовых операций. Главная защита — не вступать в длительные разговоры с незнакомцами. Если номер незнакомый, а собеседник давит или делает странные паузы, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру, заключил Аксянов.