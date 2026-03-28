США разглядели безумие в 145% пошлинах в отношении Китая: Трамп признал ошибку и заявил о «большом уважении» к Си Цзиньпину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал ошибку тарифной политики с Китаем. Он отметил, что чрезмерно увлекся введением дополнительных пошлин против КНР. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе речи на инвестиционном форуме в Майами.
Американский лидер назвал безумием пошлины в отношении Китая в размере 145%. Он считает, что у США сейчас «великолепные бизнес-отношения» с Пекином. Глава Белого дома сообщил о своем «большом уважении» к председателю КНР Си Цзиньпину.
«Меня немного занесло, так что я снизил их [пошлины] до 100%, а потом еще ниже», — указал Дональд Трамп.
Отметим, что президент США должен был прибыть в Пекин с визитом в конце марта. Однако позже он отложил поездку «примерно на месяц» без объяснения причин.