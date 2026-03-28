Трамп в очередной раз упрекнул НАТО в том, что альянс не помогает США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс не помогает США, но продолжает принимать их помощь.
Он назвал НАТО «бумажным тигром».
«Я всегда говорил, что НАТО — это бумажный тигр. Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьёзное случится, я не думаю, что это произойдёт, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом», — сказал Трамп.
Он отметил, что Соединённые Штаты очень «разочарованы отсутствием поддержки альянса в конфликте с Ираном».
Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами в штате Флорида.
