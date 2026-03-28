Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в очередной раз упрекнул НАТО в том, что альянс не помогает США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс не помогает США, но продолжает принимать их помощь.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс не помогает США, но продолжает принимать их помощь.

Он назвал НАТО «бумажным тигром».

«Я всегда говорил, что НАТО — это бумажный тигр. Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьёзное случится, я не думаю, что это произойдёт, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом», — сказал Трамп.

Он отметил, что Соединённые Штаты очень «разочарованы отсутствием поддержки альянса в конфликте с Ираном».

Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами в штате Флорида.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с жёсткой критикой в адрес стран‑членов Североатлантического альянса, обвинив их в нежелании поддержать Соединённые Штаты в военной операции против Ирана.

