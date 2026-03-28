Эксперт Власова: за самовольную установку кондиционера в МКД грозит штраф

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Штраф до 1,5 тыс. рублей может грозить за самовольный монтаж кондиционера в многоквартирном жилом доме в России. Об этом ТАСС сообщила советник Федеральной палаты адвокатов РФ адвокат Ольга Власова.
«По закону нет штрафа именно за капающий кондиционер, но есть административная ответственность за его самовольный монтаж по ст. 7.21 КоАП РФ от 1 до 1,5 тыс. рублей», — сказала она.
Власова пояснила, что кондиционеры на фасадах многоквартирных домов — явление распространенное, но большинство из них устанавливаются и используются с нарушениями норм действующего законодательства. По ее словам, положениями Жилищного кодекса РФ фасад здания отнесен к общему имуществу и принадлежит всем собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. Распоряжение общедолевым имуществом осуществляется по взаимному соглашению всех собственников.
«Это означает, что установка кондиционеров на фасаде многоквартирного дома должна быть произведена с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, принятом на общем собрании таких собственников. Проголосовать за установку кондиционера на фасаде дома должны не меньше ⅔ от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме», — пояснила юрист.
Она добавила, что, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (МДК 2−03.2003), отвод конденсата должен производиться так, чтобы не допускать его попадания на фасад, тротуар или соседние конструкции. При выведении конденсата наружу капающая вода не должна попадать на ограждающие конструкции оконных заполнений (подоконник и т. п.) и площадки перед входом в жилые здания.
Также Власова уточнила, что в некоторых регионах страны существуют свои региональные нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос.