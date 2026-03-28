Биолог предупредил об опасности подснежников

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Луковицы, листья и цветки подснежников содержат токсин, который может вызвать у человека сильнейшую тошноту и проблемы с почками, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
Биолог подчеркнул, что подснежник, он же галантус, содержит в себе достаточно серьезный токсин (галантамин).
«Очень большую опасность представляют и луковицы, и листья, и цветки. В них содержится галантамин, который вызывает сильнейшую тошноту и проблемы с почками», — рассказал Филин.
Специалист призвал не трогать подснежники, чтобы обезопасить себя.