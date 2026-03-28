Глава SpaceX рассказала, когда США планируют высадить человека на Луну

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию мощностью не менее 5 киловатт к середине 2030-х годов. Проект, рассчитанный на десятилетний срок службы в условиях вакуума и экстремальных температур, разрабатывается совместно с Курчатовским институтом и «Роскосмосом». В настоящее время специалисты определяют облик будущего объекта.