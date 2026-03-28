Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава SpaceX рассказала, когда США планируют высадить человека на Луну

Соединённые Штаты планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Time.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что мы высадим людей на поверхность [Луны] до 2030 года», — сказала Шотвелл.

При этом она уточнила, что в создании производственной инфраструктуры на спутнике будут участвовать роботы.

«Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить», — отметила глава компании.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что Россия планирует создать на Луне атомную электростанцию мощностью не менее 5 киловатт к середине 2030-х годов. Проект, рассчитанный на десятилетний срок службы в условиях вакуума и экстремальных температур, разрабатывается совместно с Курчатовским институтом и «Роскосмосом». В настоящее время специалисты определяют облик будущего объекта.

