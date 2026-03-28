В Институте Пушкина назвали самые популярные короткие слова

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Слова «не», «на» и «он» входят в список самых популярных двухбуквенных слов русского языка, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.
«Самым часто используемым словом, состоящим из двух букв, является частица “не”. Если составить список из 10 самых используемых двухбуквенных слов, то в него, кроме частицы “не”, войдут слова “на”, “он”, “то”, “по”, “но”, “мы”, “из”, “за”, “от”, — сказал Катышев.
Ранее лингвист рассказал, что современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов.