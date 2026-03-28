Чем больше кремов — тем хуже: Врач развенчала главный миф об уходе за кожей

Одним из первых сигналов перегрузки становится повышенная чувствительность. Кожа начинает реагировать даже на привычные средства — появляются жжение, покалывание и ощущение стянутости. Это может свидетельствовать о нарушении кожного барьера, который отвечает за защиту от внешних факторов.
Ещё один характерный признак — сухость и шелушение, несмотря на использование увлажняющих средств. Парадоксально, но избыток активных компонентов, особенно кислот и ретинола, может приводить к обезвоживанию и повреждению верхнего слоя кожи.
Врач советует обратить внимание и на внезапные высыпания. Если ранее кожа была чистой, но на фоне активного ухода появляются новые воспаления или мелкая сыпь, это может быть реакцией на перегрузку — кожа не успевает адаптироваться к количеству используемых средств.
Нередко пациенты жалуются, что кожа стала «хуже», хотя уход, напротив, стал более сложным и дорогим. Это типичная ситуация при нарушении баланса: кожа теряет способность к саморегуляции.
Ещё один тревожный сигнал — отсутствие эффекта от привычных средств. Когда кожа перегружена, даже базовый уход перестаёт работать так, как раньше, поскольку её барьерные функции ослаблены.
В такой ситуации важно не добавлять новые средства, а, наоборот, упростить уход. На время стоит отказаться от агрессивных компонентов и сосредоточиться на восстановлении кожного барьера. Базовый уход — очищение, увлажнение и защита от солнца — в большинстве случаев оказывается более эффективным, чем сложные многоступенчатые схемы. Коже необходимо время для восстановления.
Ольга Андриянова.
Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология».
Андриянова также обратила внимание, что разные линейки средств отличаются составом и концентрацией активных компонентов. Некоторые из них показаны только в определённом возрасте, поэтому не стоит преждевременно вводить в уход антивозрастные продукты. В то же время после 40 лет рассчитывать исключительно на лёгкие увлажняющие компоненты уже недостаточно для полноценного ухода.
«Зачастую пациенты недооценивают, насколько важна консультация врача-косметолога при подборе домашнего ухода. В отличие от консультанта в масс-маркете, только специалист с медицинским образованием может грамотно выстроить систему ухода с учётом анамнеза, сопутствующих заболеваний и уже проведённых косметологических процедур. Кроме того, врач обязательно скорректирует уход в зависимости от сезона и возраста пациента», — заключила собеседница Life.ru.
