Ветеран СВО из Хабаровска Вячеслав Нагаев стал лауреатом премии «Знание»

Усилия хабаровчанина по вовлечению ветеранов спецоперации в адаптивный спорт оценили на всероссийском уровне. 32-летний профессиональный военный Вячеслав Нагаев (позывной — Призрак) стал лауреатом премии «Знание» в номинации «Спорт и ЗОЖ».
— Честно скажу — не ожидал, что я опережу столько достойных людей. Мы приехали на финал, ждали, когда объявят победителя. Ведущий вскрыл конверт и вдруг произносит мою фамилию. У меня сердце так заколотилось! Но раз уж оценили на таком высоком уровне, значит, я занимаюсь нужным делом. Буду держать планку, — говорит ветеран спецоперации.
О карьере военного Нагаев мечтал с детства, усиленно занимался спортом, чтобы обязательно попасть в «войска дяди Васи». В военкомате просил, чтобы отправили в ВДВ, и был счастлив, когда удалось оказаться именно там.
— Считается, что в ВДВ отбор очень серьезный, и надо готовиться, иметь идеальное здоровье. Когда нас отбирали, мы сдавали нормативы по подтягиванию, отжиманию и бегу на три километра. Я по всем требованиям подходил. Так сбылась моя мечта — прыгать с парашютом. Вообще, служба — это масса впечатлений и эмоций. Во время показательных выступлений десантников на фестивале военных оркестров «Амурские волны» в Хабаровске всегда стоял на вершине пирамиды и «крутил вертушку». Благодаря службе в ВДВ держу себя в форме, отжимаюсь больше, чем в тот год, когда меня призвали, — улыбается Вячеслав.
Во время разговора он постоянно шутит, невозможно поверить, что этот оптимистичный человек прошел через тяжелые испытания. За это жизнелюбие Призрака очень ценили на передовой.
— Надо уметь сглаживать определенные моменты. Да, бывало страшно всем, но хотелось парней подбодрить. Возьмешь и затянешь: «Расцветали яблони и груши», и народ сразу улыбается. И плевать, что враг по нам бьет. Мы сидим в окопе и поем! Тяжело, когда гибнут товарищи. Но на войне эмоциям не место: расклеишься — и тебя тоже убьют. Говоришь: «Братишка, ты теперь свободен, все у тебя хорошо. А мне, братан, надо выполнять свой воинский долг, чтобы мы победили», — вспоминает Вячеслав.
Занятия легкой атлетикой Нагаеву очень пригодились на передовой — в составе эвакуационной группы ценилось умение действовать быстро: забрать раненого, пока не налетели вражеские «птички». Гордится, что вынес к медикам всех, не потеряв никого. Во время очередного задания Вячеслав был тяжело ранен. В бронированный «Тигр», на котором добирались за ранеными, прилетел дрон. Командир погиб, Вячеслав сумел выжить.
— Когда бахнуло, у меня все раны оказались слева, а у командира — справа. Головой ударился и потерял сознание. Очнулся — перед глазами все плывет, думаю, надо быстрее выбираться. Стал командира вытаскивать, а машина горит, дышать нечем. Наложил себе жгут на ногу, дверцу дергаю, а ее заклинило от удара. Чувствую, сейчас враг будет нас добивать. Здоровой ногой бью в дверь так, что ее отрывает. Командира почти вытащил, но увидел, что он, к сожалению, погиб… На болевом шоке смог дойти до своих, — рассказывает Призрак.
Вячеслав уверен — уберегла его икона Божьей Матери, которую боец всегда держал на груди под бронежилетом. Иконка, пострадавшая в том бою, сейчас у него дома.
Лечился в госпиталях Донецка и Ростова, оттуда отправили в Москву. Почти десять месяцев пробыл в столице, учился ходить после ампутации ноги. Признался, что поначалу впал в уныние, но спустя пару недель решил — хватит! Надо жить, воспитывать дочку, значит, папа должен терпеть.
Бойца с позывным Призрак на фронте спасла икона Божьей Матери. Фото: Из архива Вячеслава Нагаева.
— Меня учили быть солдатом, но я не был готов к такому повороту. Не знал, как теперь себя воспринимать. Да, к нам в госпитале приходил психолог, объяснял, проговаривал. А я дал себе установку: смогу вернуться к нормальной жизни и спорту. Начал потихоньку на одной ноге приседать, резинку тянуть. Других ребят подбил пресс качать да в планке стоять. Все лучше, чем страдать и жалеть себя! Стали соревнования устраивать: кто больше раз присядет, отожмется. Через месяц я себя нового смог принять. Да, ты не такой мобильный, как прежде, но есть коляска, протез. Помнится, как-то раз вылетел из коляски на полном ходу. С горки разогнался и резко нажал на тормоза. Упал, но ничего — поднялся, — смеется офицер.
«На память» Нагаеву остались 34 осколка в руке и шесть возле сердца, отсутствует локтевой сустав на левой руке, нет ноги выше колена. Но и тут позитивный ветеран СВО сумел найти плюс. Говорит, что теперь умеет точно предсказывать погоду: к снегу или дождю все ноет.
Жизнелюбивый Вячеслав сам вызвался проводить беседы с ранеными бойцами, чтобы настраивать парней на нужный лад. В местном филиале фонда «Защитники Отечества» отмечают, что никто не может так продуктивно общаться с участниками СВО, как он.
— Когда приходит здоровый человек и пытается тебя убедить, что жизнь продолжается, ты не веришь. Считаешь, что ему тебя не понять. Сам проходил через это. Объясняю парням, что дело всегда во времени, и оно у нас есть, — улыбается Нагаев.
Вячеслав переживал, как воспримет его новый облик маленькая дочь. Вдруг испугается? Но ее не смущает, что у папы теперь много «ног»: есть протезы для ходьбы и с микропроцессором для бега. Постоянными тренировками он добился того, что по походке не скажешь, что Нагаев идет на протезе. Однажды в госпитале ему не поверил очередной «подшефный», заставил поднять штанину.
— Зато теперь я точно знаю смысл поговорки: «Одна нога здесь, другая там». Да, черный юмор, но без юмора как жить? Шесть осколков немного до сердца не дошли, «бронник» пробили и во мне застряли. Значит, кому-то свыше было надо, чтобы я выжил? Наверное, чтобы я помогал парням снова обрести веру и смысл в жизни, — уверен ветеран.
Вячеслав ведет блог «Киборг27» — это его новый позывной. Показывает свои тренировки, выкладывает видео с отжиманиями, забегами и… падениями. Без них никуда. Он падает, смеется и встает.
— Конечно, сразу не все получалось, но я не отчаивался и постепенно наращивал темп. Сейчас уже могу в манеже стадиона имени Ленина бегать. Тренер мне как-то сказал, что я своим упорством мотивирую других тренироваться. Они смотрят, как я занимаюсь, и уже не могут сбавлять темп, когда рядом человек с такой травмой не жалеет себя. Им здоровым проще. Человек все может преодолеть, если будет стараться, — считает мужчина.
Вячеслав по-прежнему служит в армии, а все свободное время посвящает тренировкам. Он стал инструктором по метанию ножей и учит этому виду спорта ребят. А еще он собрал команду по волейболу сидя — этот вид спорта достаточно сложный, но интересный.
— Классический волейбол проще, а когда ты играешь сидя, нужно перемещаться по площадке на руках: подать, развернуться, успеть отбить мяч. Конечно, энергии тратишь много. Сначала было сложно, потом потихоньку стало все получаться. Со стороны этот волейбол, может, не такой зрелищный, но зато он прокачивает все мышцы, — улыбается Киборг27.
В апреле он отправится с командой на чемпионат России по волейболу сидя, заодно готовится к летнему чемпионату в Монголии. И мечтает поступить в академию, чтобы получить диплом тренера.
— Мне нравится работать с молодыми, чувствую в себе предрасположенность к педагогике. Попробую на следующий год подать документы в спортивный вуз, — делится планами Вячеслав Нагаев.