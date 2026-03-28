Ветеран СВО из Хабаровска Вячеслав Нагаев стал лауреатом премии «Знание»

— Меня учили быть солдатом, но я не был готов к такому повороту. Не знал, как теперь себя воспринимать. Да, к нам в госпитале приходил психолог, объяснял, проговаривал. А я дал себе установку: смогу вернуться к нормальной жизни и спорту. Начал потихоньку на одной ноге приседать, резинку тянуть. Других ребят подбил пресс качать да в планке стоять. Все лучше, чем страдать и жалеть себя! Стали соревнования устраивать: кто больше раз присядет, отожмется. Через месяц я себя нового смог принять. Да, ты не такой мобильный, как прежде, но есть коляска, протез. Помнится, как-то раз вылетел из коляски на полном ходу. С горки разогнался и резко нажал на тормоза. Упал, но ничего — поднялся, — смеется офицер.