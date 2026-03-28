Замглавы МИД Руденко: новый премьер Японии Такаити сохранила антироссийский курс

Российско-японские отношения продолжают деградировать. Смена руководства Токио не дала положительных результатов. Как сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, новый премьер Японии Санаэ Такаити сохранила антироссийский курс. Подробностями он поделился в диалоге с ТАСС.
Руденко уточнил, что Токио в 2022 году ввел санкции против Москвы.
«Несмотря на смену правительства в Японии, нынешняя администрация Такаити сохраняет русофобский курс, вследствие которого отношения продолжают деградировать, а двусторонние контакты сохраняются на самом минимальном уровне», — рассказал Андрей Руденко.
При этом еще в феврале Санаэ Такаити заявила, что Япония якобы намерена решить территориальный вопрос с Россией. По ее утверждению, страна планирует заключить мирный договор с Москвой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что любые попытки Токио наладить поставки вооружения Украине повлекут за собой жесткий ответ. Дипломат на брифинге подчеркнула, что такие шаги будут расценены как враждебные.