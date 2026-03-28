Во Владивостоке присвоили названия новым улицам и остановкам

Так, в районе улицы Дачной теперь официально зарегистрирована улица Бризовая. Ещё одна новая улица — Магнитная — появилась в посёлке Трудовом, недалеко от улицы Энергетиков. Оба наименования уже внесены в государственный адресный реестр.
Изменения коснулись и городской транспортной инфраструктуры. Одной из новых официально названных остановок стала площадка у дома № 29 на улице Бархатной. Теперь она будет обозначаться как «Петропавловская батарея».
Также утверждено название для остановки у дома № 25 на улице Сабанеева. Ей присвоено наименование «Сабанеева, 25». Ещё одна остановка получила имя «Форт Поспелова» — она расположена на улице Ефрейтора Нуштаева на острове Русском.
Новые обозначения появились и в пригородной зоне. В селе Береговое остановка в районе дома № 14 на улице Строительной теперь официально называется «Магазин». Это должно упростить навигацию для пассажиров и жителей.
В администрации отмечают, что присвоение официальных названий необходимо для систематизации городской среды и удобства горожан. Такие решения помогают актуализировать адресную и транспортную информацию. В дальнейшем работа по уточнению наименований в городе будет продолжена.