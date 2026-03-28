Систематически занимающихся спортом россиян будут материально поощрять

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти РФ планируют ввести для россиян, систематически занимающихся физкультурой и массовым спортом, поощрения материального и нематериального характера. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.
Система поощрений материального и нематериального характера будет призвана стимулировать работников, систематически занимающихся физкультурой, массовым спортом и ведущих здоровый образ жизни.
Разработкой предложений по установлению такой системы поощрений займутся Минспорта и Минздрав РФ. Им необходимо будет подготовить методические рекомендации до первого квартала 2027 года.