Систематически занимающихся спортом россиян будут материально поощрять

Минспорта и Минздрав разработают методические рекомендации для такой системы к первому кварталу 2027 года.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти РФ планируют ввести для россиян, систематически занимающихся физкультурой и массовым спортом, поощрения материального и нематериального характера. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Система поощрений материального и нематериального характера будет призвана стимулировать работников, систематически занимающихся физкультурой, массовым спортом и ведущих здоровый образ жизни.

Разработкой предложений по установлению такой системы поощрений займутся Минспорта и Минздрав РФ. Им необходимо будет подготовить методические рекомендации до первого квартала 2027 года.