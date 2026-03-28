Дачникам напомнили о штрафах за неправильную установку забора

По его словам, наиболее распространенная и дорогостоящая ошибка — монтаж ограждения без точного знания границ землевладения. Если сведения о границах не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или не уточнены, есть риск самовольно занять чужую территорию или землю общего пользования. В этом случае владельцу грозит штраф не менее пяти тысяч рублей, а также обязанность освободить участок и снести забор за свой счет.