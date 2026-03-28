Дачникам напомнили о штрафах за неправильную установку забора

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости предупредил о возможных последствиях неправильной установки заборов на дачных и придомовых участках.
По его словам, наиболее распространенная и дорогостоящая ошибка — монтаж ограждения без точного знания границ землевладения. Если сведения о границах не внесены в Единый государственный реестр недвижимости или не уточнены, есть риск самовольно занять чужую территорию или землю общего пользования. В этом случае владельцу грозит штраф не менее пяти тысяч рублей, а также обязанность освободить участок и снести забор за свой счет.
Депутат пояснил, что требования к заборам различаются в зависимости от их типа и местоположения. В садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных объединениях запрещены глухие ограждения между соседними участками, так как они затеняют территорию и мешают выращиванию растений.
Допустимы только прозрачные или решетчатые конструкции: сетка-рабица, деревянный штакетник с зазорами, кованые секции. Если сосед не возражает против сплошного забора, Кошелев рекомендует зафиксировать согласие в письменной форме — это поможет избежать претензий со стороны нового владельца участка в будущем.
Для земель индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) установка сплошного забора разрешена, но его высота не должна превышать местные нормативы (обычно 2−2,2 метра). Также важно соблюдать расстояния до построек на соседнем участке: до жилого дома — не менее трех метров, до бани, гаража или сарая — не менее одного метра.
Кроме того, парламентарий напомнил о необходимости соблюдать так называемые «красные линии» — границы, отделяющие частную территорию от земель общего пользования. Заборы, ворота и калитки не должны выходить за эти границы и создавать помехи для прохода или проезда. Если калитка расположена ближе чем в 1,5 метра от дороги, она должна открываться внутрь участка.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.