ФБР предлагает до $10 млн за данные о взломе почты главы бюро Пателя: в США считают, что операцию провернули хакеры из Ирана

ФБР заявило о награде за информацию о взломе почты Пателя.

Источник: Комсомольская правда

Хакерам удалось взломать почту главы ФБР Кэша Пателя. Бюро оперативно приняло меры для снижения рисков повтора подобных инцидентов. ФБР также заявило о награде в размере до 10 миллионов долларов за информацию о взломе почты Кэша Пателя. Такими сведениями поделилось РИА Новости.

В сообщении утверждается, что в почте главы ФБР не было ценной правительственной информации. В Бюро считают, что взломом занимались хакеры из Ирана.

«Программа Госдепартамента “Награды за правосудие” предлагает вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов за сведения, которые помогут идентифицировать иранскую Handala Hack Team — группу, которая часто нацеливалась на американских чиновников», — рассказали в ФБР.

Как утверждает Reuters, группировка Handala Hack Team на своем сайте назвала Кэша Пателя «успешно взломанной жертвой». Злоумышленники не стали скрывать произошедшее. После взлома они опубликовали в Сети фотографии директора ФБР и ряд документов.

