Эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсии

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости перечислил случаи, при которых выплата пенсии может быть временно приостановлена. Как пояснил эксперт, такие основания закреплены в Федеральном законе «О страховых пенсиях».
Одна из наиболее частых причин — длительное неполучение пенсии. Если гражданин не забирает выплату из почтового отделения на протяжении шести месяцев подряд, начисление приостанавливается на полгода, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором истек шестимесячный срок.
Также выплата может быть приостановлена в случае, если человек с инвалидностью не прошел в установленный срок переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы. В этом случае срок приостановки составляет три месяца.
Кроме того, основанием для приостановки является отсутствие подтвержденных сведений об очном обучении получателя пенсии по случаю потери кормильца после того, как ему исполнилось 18 лет. В такой ситуации выплаты приостанавливаются на шесть месяцев — либо с даты достижения совершеннолетия, либо с момента завершения обучения.
Балынин предупредил, что если обстоятельства, ставшие причиной приостановки, не будут устранены в отведенные сроки (три или шесть месяцев), выплата пенсии прекращается. Восстановить ее можно будет только после подачи соответствующего заявления.
