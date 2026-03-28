Не пускают на пляжи и грозят расправой: Европейцы гонят туристов прочь с Майорки

На Майорке и других европейских курортах ожидается новый всплеск протестов против чрезмерного туризма. Прежде местные жители перекрывали пляжи, обливали отдыхающих водой и оставляли на стенах граффити с угрозами. Ситуацию анализирует Лента.ру.
В частности, жители самых популярных курортов Испании уже сейчас планируют меры, которые позволят снизить туристический поток и готовятся к массовым протестным акциям. При этом жители многих испанских регионов жалуются на приток «некачественных» туристов, которые чрезмерно употребляют алкоголь, устраивают беспорядки и способствуют активизации наркоторговли.
Кроме того, европейцы объясняют свою неприязнь к туристам ростом цен на аренду жилья. Также они недовольны тем, что отдыхающие иностранцы загрязняют природу, устраивают шумные вечеринки и провоцируют заторы на дорогах. При этом жители курорта Магалуф на Майорке называют самыми нежеланными туристов из Великобритании. Жители Магалуфа жалуются СМИ, что британцы справляют нужду прямо на улицах и прилюдно занимаются сексом.
Год назад тысячи жителей Испании вышли на улицы с протестом против туризма.
