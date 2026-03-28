Не пускают на пляжи и грозят расправой: Европейцы гонят туристов прочь с Майорки

Европейцы взбунтовались против туристов из-за роста цен, наркотиков и шума.

Источник: Комсомольская правда

На Майорке и других европейских курортах ожидается новый всплеск протестов против чрезмерного туризма. Прежде местные жители перекрывали пляжи, обливали отдыхающих водой и оставляли на стенах граффити с угрозами. Ситуацию анализирует Лента.ру.

В частности, жители самых популярных курортов Испании уже сейчас планируют меры, которые позволят снизить туристический поток и готовятся к массовым протестным акциям. При этом жители многих испанских регионов жалуются на приток «некачественных» туристов, которые чрезмерно употребляют алкоголь, устраивают беспорядки и способствуют активизации наркоторговли.

Кроме того, европейцы объясняют свою неприязнь к туристам ростом цен на аренду жилья. Также они недовольны тем, что отдыхающие иностранцы загрязняют природу, устраивают шумные вечеринки и провоцируют заторы на дорогах. При этом жители курорта Магалуф на Майорке называют самыми нежеланными туристов из Великобритании. Жители Магалуфа жалуются СМИ, что британцы справляют нужду прямо на улицах и прилюдно занимаются сексом.

Год назад тысячи жителей Испании вышли на улицы с протестом против туризма.

