Стало известно, сколько составляет средняя продолжительность жизни в России

Гериатр Ткачева: средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года.

Источник: Комсомольская правда

К 2026 году средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. За грядущее десятилетие она должна увеличиться до 78−81 года. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в интервью РИА Новости.

Эксперт пояснила, что человеку важно сохранять функциональную независимость и когнитивное благополучие в любом возрасте. Она считает, что правильнее говорить о продлении периода активного долголетия, а не об общей продолжительности жизни.

«К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78−81 года к 2036 году», — проинформировала Ольга Ткачева.

Эксперт также отметила, что человек может прожить до 120 лет. Для этого нужно корректировать образ жизни: не курить, соблюдать норму сна, рационально питаться и достаточно двигаться.