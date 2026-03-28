Стало известно, сколько составляет средняя продолжительность жизни в России

К 2026 году средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. За грядущее десятилетие она должна увеличиться до 78−81 года. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в интервью РИА Новости.
Эксперт пояснила, что человеку важно сохранять функциональную независимость и когнитивное благополучие в любом возрасте. Она считает, что правильнее говорить о продлении периода активного долголетия, а не об общей продолжительности жизни.
«К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78−81 года к 2036 году», — проинформировала Ольга Ткачева.
Эксперт также отметила, что человек может прожить до 120 лет. Для этого нужно корректировать образ жизни: не курить, соблюдать норму сна, рационально питаться и достаточно двигаться.