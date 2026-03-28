Стало известно, сколько составляет средняя продолжительность жизни в России

К 2026 году средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. За грядущее десятилетие она должна увеличиться до 78−81 года. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в интервью РИА Новости.