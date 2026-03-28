Al Hadath: предприятия военно-морских сил в Иране подверглись бомбардировке

Несколько предприятий иранских военно-морских сил, которые находятся в столице Ирана, подверглись авиаударам, сообщает Al Hadath.

Источник: Аргументы и факты

По данным телеканала, речь идёт о массированных бомбардировках.

В материале сказано, что прогремели взрывы.

«Не менее пяти мощных взрывов практически одновременно произошли в северном пригороде иранской столицы, Кередже», — говорится в сообщении.

Сведения о причинённом ущербе или возможных пострадавших не приводятся.

По данным Al Arabiya, авиаударам Соединённых Штатов и Израиля подверглись здания военных казарм на севере столицы Ирана.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Зенджан в результате авиаудара по жилому дому погибли пять мирных жителей.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше