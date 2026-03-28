Al Hadath: предприятия военно-морских сил в Иране подверглись бомбардировке

Несколько предприятий иранских военно-морских сил, которые находятся в столице Ирана, подверглись авиаударам, информирует Al Hadath.
По данным телеканала, речь идёт о массированных бомбардировках.
В материале сказано, что прогремели взрывы.
«Не менее пяти мощных взрывов практически одновременно произошли в северном пригороде иранской столицы, Кередже», — говорится в сообщении.
Сведения о причинённом ущербе или возможных пострадавших не приводятся.
По данным Al Arabiya, авиаударам Соединённых Штатов и Израиля подверглись здания военных казарм на севере столицы Ирана.
Ранее сообщалось, что в иранском городе Зенджан в результате авиаудара по жилому дому погибли пять мирных жителей.