Вэнс назвал НЛО демонами, а не пришельцами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что объекты, которые многие воспринимают как НЛО, на самом деле имеют демоническую природу, а не инопланетное происхождение. По его словам, наблюдаемые странные явления в небе и необычные взаимодействия с людьми следует интерпретировать в религиозном ключе, а не как визиты пришельцев.