Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что объекты, которые многие воспринимают как НЛО, на самом деле имеют демоническую природу, а не инопланетное происхождение. По его словам, наблюдаемые странные явления в небе и необычные взаимодействия с людьми следует интерпретировать в религиозном ключе, а не как визиты пришельцев.
Вэнс отметил, что во многих мировых религиях, включая христианство, признается существование непостижимых и сверхъестественных явлений, которые трудно объяснить с рациональной точки зрения. Он считает, что привычная тенденция объяснять такие явления как деятельность инопланетян может отвлекать от их истинной, духовной природы.
По его мнению, одна из ключевых ловушек зла заключается в том, чтобы убедить людей в его отсутствии. В этом контексте демоническая интерпретация НЛО позволяет по-новому взглянуть на необъяснимые события и подчеркивает важность религиозного понимания мира.
Ранее сообщалось, что правительство США зарегистрировало новый федеральный домен aliens.gov после обещаний американского лидера Дональда Трампа обнародовать материалы о пришельцах и НЛО.