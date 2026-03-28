Россиянам напомнили, что выплату пенсии могут приостановить: вот в каких случаях это происходит

Россиянам перечислили случаи, при которых могут приостановить выплату пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам могут приостановить выплату пенсий при определённых обстоятельствах. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что выплаты будут приостановлены, если пенсионер не забирает их в течение шести месяцев подряд. Приостановка выплат производится на полгода.

Кроме того, на три месяца может быть приостановлена выплата пенсии по инвалидности, если её получатель в установленный срок не пройдёт переосвидетельствование. На полгода может быть приостановлена выплата пенсии по потере кормильца, если получатель не подтвердит данные о том, что обучается очно.

Накануне группа депутатов в Госдуме во главе с зампредом нижней палаты парламента Владиславом Даванковым предложили интегрировать единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат.