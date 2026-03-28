Мэр города Сергей Кравчук провёл совещание по вопросу модернизации остановок на маршруте № 1 в Хабаровске. Новые остановочные павильоны устанавливают на маршруте, который соединяет аэропорт, речной и железнодорожный вокзалы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«На данный момент демонтированы старые павильоны на 10 остановках. В ближайшее время на их месте будут установлены новые. Хабаровчанам не стоит беспокоиться, поскольку эти работы проводятся в рамках плановых мероприятий», — сообщил начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов.
На остановках размещают павильоны трёх типов: тёплые, без отопления и компактные. Выбор зависит от пассажиропотока: там, где он больше всего, установили конструкции с элементами обогрева.
Новые модернизированные остановки установят на месте демонтированных павильонов в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 2.
По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука ещё до начала двухмесячника в городе состоялся субботник: все остановки по маршруту № 1 были очищены и помыты.
«Установка новых остановочных павильонов в Хабаровске не терпит отлагательств. Программа будет продолжена вдоль основных магистралей города — как в южном, так и в северном направлениях. Мы стремимся сделать городскую среду максимально удобной и современной для жителей и гостей Хабаровска — на этом внимание акцентирует губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. Обновление остановочных павильонов — важная часть этой работы. Я благодарен предпринимательскому сообществу за их готовность участвовать в развитии городской среды», — сказал глава города.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству «гостевого» маршрута в краевой столице, а также оценил завершение реконструкции улицы Краснодарской. В 2025 году на маршруте планировалось обновить не менее 30 остановок. К концу года полностью обустроили 42 остановочных павильона, 28 из которых — «тёплые», что особенно важно в зимний период. Работы велись как за счёт бюджета, так и с привлечением предпринимателей-арендаторов и инвесторов.