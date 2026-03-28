Новые модернизированные остановки установят на месте демонтированных павильонов в Хабаровске

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход работ по обустройству «гостевого» маршрута в краевой столице, а также оценил завершение реконструкции улицы Краснодарской. В 2025 году на маршруте планировалось обновить не менее 30 остановок. К концу года полностью обустроили 42 остановочных павильона, 28 из которых — «тёплые», что особенно важно в зимний период. Работы велись как за счёт бюджета, так и с привлечением предпринимателей-арендаторов и инвесторов.