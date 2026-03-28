Трамп жестко отреагировал на отказ НАТО помочь США в операции против Ирана: что грозит альянсу

Американский лидер Дональд Трамп осудил страны НАТО за отказ поддержать США в операции против Ирана. Глава Белого дома напомнил, что Вашингтон тратит «сотни миллиардов долларов» ежегодно на защиту альянса. Он задался вопросом, стоит ли продолжать поддерживать НАТО. Альянсу угрожает раскол. С такими комментариями Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами.
Президент США обратил внимание на последние действия альянса, когда страны- «союзники» не стали помогать Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива.
«Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни на их защиту. Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом», — отметил Дональд Трамп.
В последнее время президент США часто выступает с гневными комментариями в адрес союзников по НАТО. Он считает, что страны должны были оказать содействие Вашингтону в начатой против Ирана войне. При этом европейские государства активно игнорируют эти призывы.
По словам Дональда Трампа, авторитет НАТО упал из-за бездействия в ситуации с Ормузским проливом. Он напомнил, что государства альянса получают значительную часть энергоресурсов через заблокированные Ираном воды.
Американский лидер уведомил, что страны НАТО «абсолютно ничего» не сделали для поддержки США. Он подчеркнул, что Вашингтон больше не нуждается в помощи альянса. Глава Белого дома призвал «союзников» запомнить эти слова.
После всех угроз со стороны Дональда Трампа европейцев призвали готовиться к «наихудшему сценарию». Телеканал Sky News предупредил, что США не станут защищать страны НАТО в случае кризиса. Журналисты утверждают, что такой неустойчивый тон задают напряженные отношения между американским лидером и британским премьером Киром Стармером. Это может отразиться, в том числе, на обслуживании ракет «Трайдент», обмене разведданными и доступе к истребителям F-35, подчеркивают эксперты. Они советуют Британии, Европе и Канаде разработать план «по переходу к более активному европейскому лидерству в НАТО».