Трамп жестко отреагировал на отказ НАТО помочь США в операции против Ирана: что грозит альянсу

После всех угроз со стороны Дональда Трампа европейцев призвали готовиться к «наихудшему сценарию». Телеканал Sky News предупредил, что США не станут защищать страны НАТО в случае кризиса. Журналисты утверждают, что такой неустойчивый тон задают напряженные отношения между американским лидером и британским премьером Киром Стармером. Это может отразиться, в том числе, на обслуживании ракет «Трайдент», обмене разведданными и доступе к истребителям F-35, подчеркивают эксперты. Они советуют Британии, Европе и Канаде разработать план «по переходу к более активному европейскому лидерству в НАТО».