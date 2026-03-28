Депутат Безуглая заявила о высокой смертности от пневмонии в одном из полков ВСУ

Сразу несколько военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» скончались от пневмонии, их семьи заявили о несвоевременном оказании медпомощи и беспорядке в части. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, указав на высокую смертность в полку.

Супруги и матери умерших солдат обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, командирам и врачам бригады, отметила она.

— Они сообщили о пяти погибших от пневмонии в феврале этого года, допуская, что случаев может быть больше. Женщины утверждают, что их родные не получили своевременной помощи и даже не успели пройти подготовку. Обращение поднимает вопрос ответственности за смерти военнослужащих, — написала парламентарий в Telegram-канале.

Также женщины спрашивают командира «Скалы» о «беспорядке в части, отсутствии карантинных ограничений» и направлении новобранцев в опасные условия.

Безуглая назвала подразделение «одним из ручных полков» главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. По данным депутата, в таких полках «самая высокая смертность в ВСУ по очень разным причинам», передает ТАСС.

— При этом правоохранительные органы практически не реагируют, — заключила она.

Группа штурмового полка Вооруженных сил Украины «Шквал» замерзла насмерть при попытке сбежать с позиций в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в феврале в российских силовых структурах, их тела нашли при помощи дрона.