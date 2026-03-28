CNN: США планируют отправить на Ближний Восток третий авианосец

Соединённые Штаты намерены отправить в ближневосточный регион свой авианосец USS George H.W. Bush, сообщает телеканал CNN.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты могут отправить в ближневосточный регион авианосец USS George H.W. Bush, сообщает телеканал CNN.

В материале сказано, что неясно, будет ли он принимать участие в операции против Ирана.

«Планируется, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном», — говорится в публикации.

По словам источников, авианосец USS George H.W. Bush будет передан в ведение Центрального командования США.

По данным Economist, авианосец USS George H.W. Bush направляется на помощь находящимся у берегов Ирана авианосцам USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, помимо последствий недавнего пожара, имеет несколько более серьёзных проблем, связанных, в том числе, с возможной непригодностью его некоторых ключевых систем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше