CNN: США планируют отправить на Ближний Восток третий авианосец

Соединённые Штаты могут отправить в ближневосточный регион авианосец USS George H.W. Bush, сообщает телеканал CNN.
В материале сказано, что неясно, будет ли он принимать участие в операции против Ирана.
«Планируется, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном», — говорится в публикации.
По словам источников, авианосец USS George H.W. Bush будет передан в ведение Центрального командования США.
По данным Economist, авианосец USS George H.W. Bush направляется на помощь находящимся у берегов Ирана авианосцам USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln.
Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, помимо последствий недавнего пожара, имеет несколько более серьёзных проблем, связанных, в том числе, с возможной непригодностью его некоторых ключевых систем.