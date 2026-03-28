В Комсомольске-на-Амуре парень с девушкой обнесли магазин, где работали

В Комсомольске-на-Амуре задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже продуктов из магазина, где они ранее работали. Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей, сообщили в городской полиции.
На днях ранее не судимые 21-летний парень и 18-летняя девушка пришли в торговый зал под видом обычных покупателей. Они набрали в тележку колбасные изделия, напитки, бакалею и сладости, а затем проследовали к кассе самообслуживания. Там молодые люди отсканировали товар, сложили его в пакеты, после чего парень взял бейдж сотрудника и в режиме администратора отменил покупку. После этого они спокойно вышли из магазина, не заплатив ни копейки.
Оба злоумышленника ранее работали в этом магазине, но на момент кражи уже были уволены. Похищенные продукты они забрали себе.
Ущерб торговой сети возмещён в полном объёме наличными. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.