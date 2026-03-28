Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал лучшее время для сна

РИА Новости: Центерадзе: самая важная фаза сна — отрезок с 11 вечера до 4 утра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Самой важной фазой сна считается отрывок с 11 вечера до четырех часов ночи, у человека в это время вырабатывается гормон, влияющий на рост у детей и восстановление сил у взрослых, рассказал РИА Новости врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе.

«С 11 вечера до трех-четырех часов ночи у нас наиболее представлен глубокий сон. Это, можно так сказать, самая продуктивная часть сна, когда вырабатывается соматотропный гормон. С помощью этого гормона дети растут, взрослые наращивают мышечную массу, улучшаются функции иммунной системы, человек отдыхает, восстанавливает силы», — рассказал Центерадзе.

Специалист подчеркнул, что важна не только продолжительность сна, но и то, во сколько человек засыпает. Так, по словам сомнолога, взрослому рекомендуется спать с 11 вечера до пяти-шести часов утра.