Остановка движения и длительные задержки: аэропорты Вашингтона прекратили работу из-за странного запаха

Две недели назад работа всех аэропортов Вашингтона была остановлена в связи со сбоями оборудования. Из-за мощных снегопадов в северо-восточных штатах США были задержаны и отменены несколько авиарейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями работа аэропортов оказалась нарушена. Как итог, было отменено 862 рейса.