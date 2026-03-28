Остановка движения и длительные задержки: аэропорты Вашингтона прекратили работу из-за странного запаха

ABC узнал об остановке работы аэропортов Вашингтона из-за запаха в диспетчерской.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне аэропорты временно остановили работу из-за странного запаха. Он доносился из диспетчерского центра. В результате было полностью остановлено воздушное сообщение, сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что инцидент привел к длительным задержкам рейсов. Всего в ограниченном режиме работали пять аэропортов. Запрет на вылеты действовал в трех воздушных гаванях в Вашингтоне и в двух — в штате Вирджиния.

«Чиновники сообщили, что перерыв был вызван сильным запахом в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, штат Вирджиния», — сказано в материале.

Две недели назад работа всех аэропортов Вашингтона была остановлена в связи со сбоями оборудования. Из-за мощных снегопадов в северо-восточных штатах США были задержаны и отменены несколько авиарейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями работа аэропортов оказалась нарушена. Как итог, было отменено 862 рейса.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
