Красноярцев предупреждают об инфекции, которая поражает нервную систему

С 23 по 29 марта в нашей стране проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний. Специалисты обращают внимание на болезнь, которая может вызвать серьезные осложнения. Речь идет о кори, которая передается воздушно-капельным путем и очень заразна. — Индекс контагиозности у кори очень высокий — 0,96, — говорит Анжелика Белкина, главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения Красноярского края. — Это значит, что при контакте с больным заболеет практически каждый. Болезнь опасна осложнениями -бронхитами, отитами, пневмониями у малышей. У взрослых вирус может вызвать поражение нервной системы. Защититься от заболевания можно только вакцинацией. Сейчас в Красноярском крае в соответствии с Национальным календарем прививок дети получают первую прививку в 1 год, ревакцинацию — в 6 лет. Это формирует стойкий длительный иммунитет. Не стоит думать, что речь идет о болезни, которую мы успешно победили. В Красноярском крае вспышка кори — и среди взрослых, и среди детей, была, к примеру, в 2024 году.