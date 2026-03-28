«Имела место личная обида»: экс-танцор Булановой раскрыл подробности увольнения

Танцор Дмитрий Берегуля, который состоял в подтанцовке певицы Татьяны Булановой, рассказал в соцсети подробности увольнения из коллектива.
По его словам, он не держит обиды на артистку, с которой проработал 25 лет. Но еще задолго до танца, который завирусился в Сети, он просил об отпуске на время осеннего тура.
— В июне прошлого года я подошел к Татьяне и честно признался, что из‑за проблем со спиной вынужден отказаться от осеннего тура. Там около 35 концертов, то есть это очень много городов: каждый день концерт, а то и два, каждый день — переезд в другой город. Я понимал, что уже не вывожу. Потому что мы до этого примерно полтора года в таком графике проработали, — поделился танцор.
Берегуля осознал, что если не восстановится, то ему будет не до танцев. Но решение вынашивал месяц, понимая, что могут быть последствия, отметил он. В результате его сняли с летних коротких туров, от которых артист не отказывался, и на концерты стали ставить все реже.
— Меня захотели наказать, проучить. Имела место личная обида и нежелание понять и войти в положение, — заключил Берегуля.
В ноябре 2025 года представитель супругов Максима и Алены Алалыкиных, которые состояли в подтанцовке Татьяны Булановой, Артур Базинян рассказал, что их уход был связан с конфликтом с новым директором артистки Сергеем, во время которого к Алене якобы применяли физическую силу.