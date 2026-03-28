Ветврач предупредила о серьезной опасности для питомцев из-за солнца

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Солнечные лучи могут вызвать ожоги у животных со светлой шерстью, сообщила в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
«Солнце у питомцев со светлой шерстью или без шерсти может вызвать ожоги. Животных надо постепенно приучать к солнечным лучам, выводить на короткие прогулки под интенсивными солнечным светом, потому что организм животного еще пока не адаптировался», — рассказала Земская.
Ветврач также подчеркнула, что в весенний период возрастает риск теплового удара у домашних животных, поэтому не стоит оставлять их в закрытых машинах под солнцем.