Ветврач предупредила о серьезной опасности для питомцев из-за солнца

РИА Новости: Земская: Солнце может вызвать ожоги у животных со светлой шерстью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Солнечные лучи могут вызвать ожоги у животных со светлой шерстью, сообщила в беседе с РИА Новости заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

«Солнце у питомцев со светлой шерстью или без шерсти может вызвать ожоги. Животных надо постепенно приучать к солнечным лучам, выводить на короткие прогулки под интенсивными солнечным светом, потому что организм животного еще пока не адаптировался», — рассказала Земская.

Ветврач также подчеркнула, что в весенний период возрастает риск теплового удара у домашних животных, поэтому не стоит оставлять их в закрытых машинах под солнцем.