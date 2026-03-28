В Харькове местные жители после взрывов в небе сняли на видео спускающийся на парашюте дрон. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, назвал aif.ru две версии произошедшего.
Как отметил эксперт, это мог быть российский разведывательный многоразовый дрон, который залетел туда и должен был вернуться назад.
«Второй вариант — это был дрон, предназначенный для сброса хрупкого груза на территорию Украины. Однако его повреждение вызвало преждевременное срабатывание системы сброса», — отметил Fighterbomber.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что на самом деле происходит на купянском направлении в Харьковской области, разоблачив ложь главы киевского режима Владимира Зеленского.