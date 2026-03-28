В Пулково ввели ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА в Ленобласти

Аэропорт Пулково ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов рано утром 28 марта. Воздушная гавань обслуживает рейсы по согласованию с профильными органами. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — указано в сообщении.

В Росавиации предупредили, что из-за ограничений возможны изменения в расписании рейсов.

Перед этим в Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своём Telegram-канале.

«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета» — указал он.

В эту же ночь российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, который летел в сторону Москвы. Это произошло с начала суток 28 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
