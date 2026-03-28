В Пулково ввели ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА в Ленобласти

«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», — указано в сообщении.
В Росавиации предупредили, что из-за ограничений возможны изменения в расписании рейсов.
Перед этим в Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своём Telegram-канале.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета» — указал он.
В эту же ночь российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, который летел в сторону Москвы. Это произошло с начала суток 28 марта.
