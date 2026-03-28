Одним аварийным бараком в Хабаровске стало меньше

Очередной ветхий барак снесли в Хабаровске на улице Камской, 7. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне рабочие закончили разбор конструкций и вывезли строительный мусор, оставив чистую площадку. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дальнейшую судьбу данного участка решит инвестор.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, все бывшие жильцы этого барака уже оставили старые стены позади и переехали в новые, благоустроенные квартиры.
Напомним, что благодаря федеральным средствам в Хабаровске снесут здания в разных районах города, в том числе на «красной линии» и на проспекте 60-летия Октября.
Краевой столице выделили порядка семи миллиардов рублей — на эти средства администрация приобретёт 862 новых квартиры для переселенцев. Помимо этого, скоро будет готова муниципальная программа, в рамках которой в 2026 году снесут ещё 200 аварийных домов.