Одним аварийным бараком в Хабаровске стало меньше

Краевой столице выделили порядка семи миллиардов рублей — на эти средства администрация приобретёт 862 новых квартиры для переселенцев. Помимо этого, скоро будет готова муниципальная программа, в рамках которой в 2026 году снесут ещё 200 аварийных домов.