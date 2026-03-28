Экранизация Анны Джейн, рок «9-го района» и джазовое рандеву: чем заняться на выходных в Красноярске

Последние мартовские выходные порадуют красноярцев теплом, но яркого весеннего солнца синоптики не прогнозируют.
В субботу, 28 марта, будет пасмурно, но без осадков. Утром столбики термометров покажут +1 °C, днем воздух прогреется до +9 °C, а к вечеру опустится до +4 °C. Ветер чуть утихнет по сравнению с рабочей неделей — порывы не превысят 8 м/с.
В воскресенье, 29 марта, утром ожидается около +3 °C, днем снова потеплеет до +9 °C. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер усилится до 11 м/с.
«Твоё сердце будет разбито».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр», «Синема-парк».
Когда: 28 и 29 марта.
Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет.
В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.
«На цепи».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema, «Эпицентр».
Когда: 28 и 29 марта.
Англия. Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощренных психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.
Олег Атаманов.
Где: Сибирский институт искусств, улица Ленина, 22.
Когда: 28 марта.
«Мессия-Любовь» — так называется новый юбилейный альбом, который будет представлен. Любовь — она везде, в каждой песне, во всех словах певца и звуках гитары, в каждом нашем дне.
Сотый альбом на творческом пути мастера — настоящий праздник для всех нас. Вот уже 28 лет Олег Владимирович дарит слушателям не просто песни, а возможность услышать главное. В песнях раскрывается суть жизни, тайна человеческой Души и Сердца, изменения, происходящие на Земле. Все они о преображающей силе Любви.
9-й район.
Где: Рок-клуб «Сорока», улица Историческая, 111, строение 3.
Когда: 28 марта.
«9 район» — российская рок-группа, которая была организована Алексеем Никитиным в 1991 году на базе аэрокосмической академии в Красноярске. Все участники группы были студентами академии и жили в одном общежитии. Первый альбом под названием «Не забывай» был записан в тот же год на студии Вячеслава Медяника в Красноярске. С 1992 г. началась активная гастрольная деятельность. Впоследствии было выпущено ещё 6 альбомов («Я буду рядом», «Новое и лучшее», «Новое и лучшее −1», «Возвращение», «Стрелец», «Вулкан»).
Джазовое рандеву.
Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.
Когда: 28 марта.
В программе концерта прозвучат легендарные композиции «отцов-основателей» и исполнителей джаза, а также произведения разных джазовых стилей: диксиленд, блюз, свинг, джаз-фанк, джаз-рок и др. Это не просто концерт, это диалог музыкантов, рождающийся прямо на ваших глазах.
Специальный гость вечера — виртуозный трубач и вокалист Александр Сорвин (г. Иркутск). Александр — выпускник Красноярского государственного института искусств по классу трубы профессора Петра Казимира, лауреат международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность. Добился признанного успеха не только на региональной, но и на мировой музыкальной арене: выступал как солист в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии, участвует в различных джазовых коллаборациях. Также в этот вечер на одной сцене с Красноярским духовым оркестром выступят красноярские музыканты Генрих Лисовский (рояль) и Александр Зубрев (бас-гитара, контрабас).
Источник: krasfil.ru.
Цвет соло. Белый.
Где: Галерея сибирского искусства «В центре Мира», проспект Мира, 96.
Когда: 28 и 29 марта.
Экспозиция расскажет, как цвет влияет на современную моду и дизайн. Белый в русской культуре символизирует духовность и чистоту, а у народов Сибири ассоциируется с небом и предками. Этот цвет расширяет палитру художника, помогает распределить свет и создает эффект глубины и объема на картине.
Земля Эльзы.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 28 марта.
Вроде бы жизнь пройдена. У Эльзы она была, конечно, не самой удивительной, не самой лучшей. Но она всё-таки была. Есть дочь, внучка, правнучка, есть дом, огород… Жаловаться не на что. Познакомившись с Василием, Эльза понимает, что до этого момента, словно не жила, а думала — всё будет потом. И вот это потом благодаря Василию наступило, родилась надежда… Но с надеждами двоих не готовы считаться ни близкие, ни соседи. Не со зла и от зависти. У каждого своя правда, но как с ней жить?
