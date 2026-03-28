Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников раскрыл, что ждёт в плену сдавшихся боевиков «Айдара»

В Сумской области российские военные взяли в плен боевиков нацбатальона «Айдар»*. Военный эксперт Олег Иванников рассказал, какая судьба их ждет.

Источник: Аргументы и факты

Взятых в плен в Сумской области боевиков из 24-го штурмового батальона «Айдар»* ждет суровое, но справедливое наказание, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, боевиков украинского нацбатальона взяли в плен военнослужащие российской группировки войск «Север» в Сумской области.

Пленные рассказали, что в составе подразделения на передовой не осталось идейных националистов, которые предпочитают отсиживаться в тылу. На штурм направляют принудительно мобилизованных новобранцев.

Иванников при этом отметил, что боевики «Айдара» часто пытаются переложить вину за свои преступления на командиров, а также рассказывают, что их якобы насильно мобилизовали.

«Судебная практика прошлых лет имеет опыт рассмотрения уголовных дел, возбужденных на боевиков “Айдара”. Как правило, вынесенные приговоры суровы — от 11 до 21 года лишения свободы, по каждому боевику-террористу решение принимается индивидуально, в зависимости от его вины и раскаяния в содеянном. Также на приговор влияют и показания боевиков, основанные на секретной информации во время службы в подразделении и ранее пройденном обучении в странах НАТО», — пояснил эксперт.

Иванников подчеркнул, что «кровавый след» тянется за боевиками нацбатальона с 2014 года.

Ранее суд заочно назначил вступившей в «Айдар» россиянке Юлии Толопе 9 лет колонии.

В 2014—2015 годах она в качестве командира БМП-2 принимала участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.

