Иванников раскрыл, что ждёт в плену сдавшихся боевиков «Айдара»

Взятых в плен в Сумской области боевиков из 24-го штурмового батальона «Айдар»* ждет суровое, но справедливое наказание, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, боевиков украинского нацбатальона взяли в плен военнослужащие российской группировки войск «Север» в Сумской области.
Пленные рассказали, что в составе подразделения на передовой не осталось идейных националистов, которые предпочитают отсиживаться в тылу. На штурм направляют принудительно мобилизованных новобранцев.
Иванников при этом отметил, что боевики «Айдара» часто пытаются переложить вину за свои преступления на командиров, а также рассказывают, что их якобы насильно мобилизовали.
«Судебная практика прошлых лет имеет опыт рассмотрения уголовных дел, возбужденных на боевиков “Айдара”. Как правило, вынесенные приговоры суровы — от 11 до 21 года лишения свободы, по каждому боевику-террористу решение принимается индивидуально, в зависимости от его вины и раскаяния в содеянном. Также на приговор влияют и показания боевиков, основанные на секретной информации во время службы в подразделении и ранее пройденном обучении в странах НАТО», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что «кровавый след» тянется за боевиками нацбатальона с 2014 года.
Ранее суд заочно назначил вступившей в «Айдар» россиянке Юлии Толопе 9 лет колонии.
В 2014—2015 годах она в качестве командира БМП-2 принимала участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик.
* Признан террористической организацией и запрещен в России.