В Хабаровском крае начался большой спортивный праздник — Краевой центр единоборств принял участников Дальневосточных Игр боевых искусств, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. За звание лучших будут бороться около 3200 юных атлетов, представляющих 20 различных видов спорта — от классического самбо до экзотического зендокай будо каратэ. Подробности масштабного турнира — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Особое внимание на нынешних Играх приковано к делегации из Донецкой Народной Республики. При поддержке краевого правительства 11 спортсменов из ДНР приехали в Хабаровск, чтобы составить конкуренцию местным бойцам.
«Вы — наше будущее», — напутствовал ребят на открытии министр спорта края Дмитрий Чикунов, отметив, что такие турниры не только закаляют характер, но и воспитывают настоящих патриотов.
В этом году совместно с центром «ВОИН» развернуты интерактивные зоны: любой желающий может почувствовать себя оператором дрона или освоить азы тактической медицины. Болельщиков приглашают поддержать спортсменов — вход на все трибуны свободный. Бои будут идти ежедневно с 10:00, а имена абсолютных чемпионов станут известны во время грандиозных гала-финалов, которые пройдут 1 апреля в 19:00.
