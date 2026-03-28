Глава евродипломатии Кая Каллас подвергла критике Соединённые Штаты и начала конфликт с госсекретарём США Марко Рубио из-за конфликта на Украине, сообщает портал Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это произошло в ходе встречи министров G7.
«Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на РФ», — говорится в сообщении.
Высказывания Каллас «вызвали острую реакцию» со стороны Рубио, который пригрозил выходом Соединённых Штатов из переговорного процесса.
«Мы делаем всё возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем», — сказал он.
В материале сказано, что некоторые европейские министры заявили, что хотят «продолжения посредничества США» в рамках переговоров, касающихся Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что период работы главы евродипломатии Каи Каллас не стал «веком золотой дипломатии» для европейского континента. Он прокомментировал «требования» Каллас к Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила слова Каллас о создании списка требований.