В Госдуме предложили изображать товары на упаковке в реальном виде

Обращение с соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях повышения прозрачности рынка и защиты прав граждан прошу рассмотреть возможность введения обязательного требования: изображения товаров на упаковке должны максимально реалистично и достоверно передавать размер, форму, цвет и иные характеристики продукции, находящейся внутри», — говорится в документе.
Парламентарий также предложил закрепить норму, согласно которой существенные расхождения между изображением на упаковке и фактическим товаром могут квалифицироваться как недостоверная информация о товаре с последующим применением мер ответственности.
По словам депутата, в последние годы на потребительском рынке усиливается тенденция к использованию визуально привлекательных, но при этом искажённых изображений товаров на упаковке.
«В результате у потребителя формируется завышенное или некорректное ожидание от товара, что подрывает доверие к производителям и фактически может являться формой введения в заблуждение», — отметил Чернышов.
Он считает, что реализация предложения позволит адаптировать регулирование к новым технологическим условиям, снизить риск введения потребителей в заблуждение и сформировать более честную и конкурентную среду на рынке.