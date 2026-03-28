«Это всегда звучит несколько грандиознее»: Мерц с иронией прокомментировал идею Франции помочь США в Ормузском проливе

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отреагировал на идею французских властей направить военно-морскую миссию в Ормузский пролив. Он воспринял план с иронией. Фридрих Мерц отметил, что такие намерения на словах всегда «звучат несколько грандиознее», чем на деле. Об этом он заявил в ходе организованной газетой FAZ дискуссии.
Канцлер ФРГ упомянул «в целом исправный» авианосец, который имеется у Парижа. Сейчас его направили в Средиземное море. Однако канцлер Германии считает, что этого будет недостаточно.
«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — прокомментировал Мерц.