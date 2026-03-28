«Это всегда звучит несколько грандиознее»: Мерц с иронией прокомментировал идею Франции помочь США в Ормузском проливе

Мерц высмеял план Парижа о военно-морской миссии в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отреагировал на идею французских властей направить военно-морскую миссию в Ормузский пролив. Он воспринял план с иронией. Фридрих Мерц отметил, что такие намерения на словах всегда «звучат несколько грандиознее», чем на деле. Об этом он заявил в ходе организованной газетой FAZ дискуссии.

Канцлер ФРГ упомянул «в целом исправный» авианосец, который имеется у Парижа. Сейчас его направили в Средиземное море. Однако канцлер Германии считает, что этого будет недостаточно.

«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — прокомментировал Мерц.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о намерении США добиться от альянса отправки военных кораблей в Ормузский пролив. По его мнению, участие союзников в этой операции укрепит позиции Вашингтона в войне с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше