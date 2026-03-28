В Оби под Новосибирском обнаружили около двадцати опасных чужеродных видов рыб

Специалисты Новосибирского филиала ВНИРО провели масштабное исследование бассейна реки Обь и пришли к тревожным выводам. В водоемах региона зафиксировано порядка двадцати чужеродных видов рыб. «Около половины этих видов уже сформировали устойчивые самовоспроизводящиеся популяции», — сообщили ученые. В списке — лещ, уклейка, сазан, верховка, ротан, судак и другие. Некоторые из этих видов, несмотря на инвазивный статус, активно используются в рыболовстве, что создает иллюзию благополучия.
Однако экологическая угроза от этого не становится меньше. Появление чужаков может изменить сложившуюся структуру экосистемы, снизить биоразнообразие и вытеснить аборигенные виды рыб, которые веками жили в этих водах. В числе наиболее опасных захватчиков — толстолобики, белый и черный амуры, канальный сомик и большеротый буффало.
Ученые называют несколько причин стремительного распространения инвазивных видов. Это и преднамеренное вселение, и действия рыбаков-любителей, и, что особенно опасно, выпуск аквариумных рыб в природные водоемы. Ихтиологи призывают жителей региона ни в коем случае не выпускать аквариумных обитателей в реки и озера, а также усилить контроль за рыбоводческими хозяйствами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение агрессивных видов.