Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оби под Новосибирском обнаружили около двадцати опасных чужеродных видов рыб

Лещ, ротан, сазан и даже аквариумные беглецы — ученые бьют тревогу: половина чужеродных видов уже сформировала устойчивые популяции и начинает вытеснять коренных обитателей реки.

Источник: Om1 Новосибирск

Специалисты Новосибирского филиала ВНИРО провели масштабное исследование бассейна реки Обь и пришли к тревожным выводам. В водоемах региона зафиксировано порядка двадцати чужеродных видов рыб. «Около половины этих видов уже сформировали устойчивые самовоспроизводящиеся популяции», — сообщили ученые. В списке — лещ, уклейка, сазан, верховка, ротан, судак и другие. Некоторые из этих видов, несмотря на инвазивный статус, активно используются в рыболовстве, что создает иллюзию благополучия.

Однако экологическая угроза от этого не становится меньше. Появление чужаков может изменить сложившуюся структуру экосистемы, снизить биоразнообразие и вытеснить аборигенные виды рыб, которые веками жили в этих водах. В числе наиболее опасных захватчиков — толстолобики, белый и черный амуры, канальный сомик и большеротый буффало.

Ученые называют несколько причин стремительного распространения инвазивных видов. Это и преднамеренное вселение, и действия рыбаков-любителей, и, что особенно опасно, выпуск аквариумных рыб в природные водоемы. Ихтиологи призывают жителей региона ни в коем случае не выпускать аквариумных обитателей в реки и озера, а также усилить контроль за рыбоводческими хозяйствами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение агрессивных видов.