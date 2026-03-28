Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли Америки в урегулировании конфликта на Украине во время встречи министров «Группы семи» (G7). Об этом сообщило в пятницу, 27 марта, издание Axios, ссылаясь на источники, которые присутствовали на встрече.
— Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Россию, — сказано в статье.
Ее упреки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом Штатов из переговорного процесса, рассказал источник.
— Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из этого процесса урегулирования, — привел портал его ответ, сказанный им на повышенных тонах.
Отмечается, что несколько европейских министров вмешались в накалившуюся ситуацию, заверив, что хотят продолжения посредничества США в рамках переговоров по Украине.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее усомнился в умственных способностях Кайи Каллас, заявившей о том, что Москва якобы требует от Киева то, «что ей никогда не принадлежало». Он напомнил, что Донбасс всегда был частью России.