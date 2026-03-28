Мощный удар у дома Зеленского: уничтожены тайные военные изобретения НАТО

Очевидцы из Кривого Рога сообщают о новых прилетах днем 27 марта. По каким объектам наносятся удары, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Кривой Рог — это не только родина Зеленского, это серьезный город, в котором немало важных для ВСУ объектов. Прежде всего, бьют по энергетическим предприятиям, по военным точкам, логистике. Также удары наносятся по промышленности, работающей для обеспечения ВСУ, складам с техникой и вооружением НАТО», — отметил он.
Военный эксперт напомнил, что в советское время Кривой Рог был крупным промышленным городом.
«Производственные линии сохранились и были переориентированы для обслуживания ВСУ. Там могут выпускать боеприпасы, детали для БПЛА, собирать беспилотники, производить детали и собирать военные машины и многое другое для ВСУ. Такие объекты являются целями для наших ударов», — объяснил собеседник издания.
Удары по военным по объектам в Кривом Роге наносятся регулярно. Так, в ночь на 23 марта в городе прогремела серия мощных взрывов. Позже в сети появились кадры, запечатлевшие столб дыма над объектом, связанным, по данным источников, с ВСУ.