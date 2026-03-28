США и Израиль ударили по университету в Иране: что известно

Mehr заявило об атаке на Научно-технологический университет Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Территория Ирана вновь подверглась бомбардировке. Военные Соединенных Штатов и Израиля нанесли удар по Научно-технологическому университету страны. Такой информацией поделилось агентство Mehr.

Атака совершена в ночь на 28 марта. Подвергшийся удару университет находится в центре Тегерана. К настоящему моменту данных о жертвах и пострадавших нет.

«Израильские и американские силы атаковали Научно-технологический университет Ирана», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, атаке в третий раз подвергся район вблизи АЭС «Бушер». Специалисты МАГАТЭ получили от Ирана соответствующую информацию. Станция не получила повреждений, оповестили в агентстве. По данным экспертов, выброса радиации в настоящий момент не фиксируется. Удар вблизи атомной электростанции стал третьим инцидентом за последние 10 дней.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
