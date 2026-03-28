В Иркутской области стартовала подготовка к 40-летию чернобыльской трагедии

В Иркутской области готовятся отметить 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Памятные мероприятия приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий, который в России отмечают 26 апреля, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. Подготовку обсудили на оргкомитете под руководством зампреда регионального правительства Андрея Южакова.
— Сегодня в Приангарье живет более 500 ветеранов-ликвидаторов. Наш долг — отдать им дань уважения и помочь улучшить качество жизни. Кроме того, важно проводить просветительские мероприятия для молодежи, — подчеркнул Андрей Южаков.
В регионе уже сформирован план. Торжества откроют возложениями венков к мемориалам. В филармонии пройдет концерт, по городам и районам — круглые столы и конференции. В школах организуют уроки Мужества с участием очевидцев событий. Особое внимание уделят благоустройству памятных мест, связанных с чернобыльской катастрофой.