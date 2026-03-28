В Иркутской области стартовала подготовка к 40-летию чернобыльской трагедии

В регионе уже сформирован план. Торжества откроют возложениями венков к мемориалам. В филармонии пройдет концерт, по городам и районам — круглые столы и конференции. В школах организуют уроки Мужества с участием очевидцев событий. Особое внимание уделят благоустройству памятных мест, связанных с чернобыльской катастрофой.